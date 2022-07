Dia das crianças é comemorado com festa no Parque do Planalto

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 6 de novembro de 2012

O Dia das crianças em Carapicuíba foi comemorado no Parque do Planalto, onde a Prefeitura de Carapicuíba por meio de suas secretarias ofereceu às crianças presentes uma festa com brinquedo pula-pula inflável, piscinas de bolinhas, cama elástica, contação de histórias, pipoca e algodão-doce.

Diversas oficinas, orientadas pelos funcionários da prefeitura e voluntários da comunidade, trouxeram inovação e conscientização para crianças e adultos, construindo brinquedos a partir de materiais alternativos e/ou recicláveis, como bonecas confeccionadas com retalhos, bilboquê e vai e vem feitos com garrafa pet e outros.

O evento do dia 12, realizado próximo a EMEI Ademar Ferrari ainda teve brincadeiras com bolhas de sabão e pintura de rosto. Funcionários da Secretaria de Saúde fantasiados de personagens de desenhos animados alegraram crianças e adultos neste dia de festa.

Além de promover este evento pela prefeitura, o prefeito Sergio Ribeiro também participou da Festa do Dia das Crianças no Hospital Geral de Carapicuíba, ajudando a levar alegria às crianças hospitalizadas e reafirmando seu comprometimento em continuar trabalhando para que as crianças da cidade possam usufruir de uma infância com mais qualidade.