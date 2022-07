Inscrições abertas para o Vestibular das Fatecs

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 8 de novembro de 2012

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o 1º semestre de 2013 já estão abertas e vão até 9 de novembro. O exame será no dia 9 de dezembro.

A FATEC Carapicuíba está com inscrições abertas para os cursos de: Secretariado; Logística; Sistemas para Internet; Jogos Digitais e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. WWW.fateccarapicuiba.edu.br

No ato da inscrição o candidato pode colocar como segunda opção outro período do mesmo curso, desde que oferecido na mesma faculdade; o mesmo curso oferecido em qualquer período de outra Fatec; ou o curso que tiver o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias em qualquer Fatec .

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas do Vestibular, o candidato dever ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

No período de 9 de outubro a 9 de novembro, as inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.vestibularfatec.com.br. No último dia, o prazo termina às 15 horas. Para se inscrever é necessário preencher a Ficha de Inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro), em qualquer agência bancária.

Os candidatos que pediram isenção e redução da taxa de inscrição poderão conferir o resultado da solicitação no site do Vestibular a partir do dia 9 de outubro. O Manual do Candidato, que traz todas as datas, normas e orientações para o processo seletivo, estará disponível para download gratuito no site.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a oriundos da rede pública. Caso o aluno esteja nas duas situações, recebe 13% de bônus. Para ter direito ao bônus, o candidato afrodescendente deve fazer a autodeclaração no ato da inscrição.

O candidato também deve informar, no momento da inscrição, se é egresso do ensino público. A comprovação de que cursou integralmente o Ensino Médio na rede pública (federal, estadual ou municipal) será exigida no ato da matrícula por meio da apresentação do histórico escolar ou da declaração escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome da escola.

É indispensável que o candidato verifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br