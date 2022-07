Prefeitura de Carapicuíba inicia reforma do Pronto Socorro da Vila Dirce

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 12 de novembro de 2012

O Pronto Socorro da Vila Dirce, localizado na estrada Ernestina Vieira, 70, na região da Vila Dirce, vai passar por uma reforma geral. A obra, que é uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo do Estado, conta com o repasse estadual de R$ 400.000,00 e com a contrapartida da Prefeitura de R$ 50.000,00.

A obra que teve início no dia 17 de setembro, e tem previsão de término em 180 dias, vai melhorar o atendimento e oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade aos usuários. A reforma prevê recuperação e substituição de instalações elétricas, hidráulicas, pisos, azulejos, telhados, foros, divisórias, vidros e pintura.

A principal modificação na reforma é o acesso da entrada de urgência e emergência que deixará de ser junto à recepção e sala de espera da unidade. Este acesso passará a ser exclusivo pela lateral do prédio facilitando o primeiro atendimento nos casos mais graves e facilitando também o acesso das ambulâncias.

Além da reforma do Pronto Socorro, já foi entregue a Unidade Saúde da Família e está em construção o Pronto Socorro Infantil da Vila Dirce, tornando a localidade um pólo de referência a saúde que atenderá os munícipes com qualidade e respeito.

Até o final de 2012, o município de Carapicuíba vai ter também mais um novo endereço para o atendimento emergencial: o Pronto Socorro do Parque Santa Tereza (UPA 24h) favorecendo muito mais o atendimento de saúde na cidade.