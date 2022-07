Outubro Rosa mobiliza Carapicuíba na luta contra o câncer de mama

Data de Publicação: 13 de novembro de 2012

Saúde da mulher, uma das prioridades da gestão do prefeito Sergio Ribeiro, é destaque na cidade com o evento que é comemorado mundialmente

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é parceira de entidades sociais para celebrar o “Outubro Rosa”, movimento internacional de luta contra o câncer de mama, simbolizado pelo laço cor de rosa, que tem por objetivo chamar atenção sobre a importância de diagnóstico precoce na cura da doença.

No sábado, 27 de outubro, acontecem diversas atividades no antigo prédio da Faculdade Nossa Cidade, na Avenida Rui Barbosa, 605 (Calçadão – Centro), das 9 às 14 horas. A Dra. Albertina Duarte, professora na Faculdade de Medicina da USP e responsável pelo Ambulatório de Ginecologia da Adolescência do Hospital das Clínicas é convidada para ministrar a palestra “Proteja sua Vida”. O evento é uma iniciativa da Secretaria da Saúde e da professora Sônia.

A Secretaria de Saúde em parceria com o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) está realizando pelo SUS, exames de mamografia para 100 mulheres acima de 50 anos de idade, previamente agendados.

A Associação 18 do Campy também realizará uma palestra de prevenção do câncer de mama no domingo, 28, às 15h, na Avenida Campy, nº 15, no Recanto Campy. Esta palestra é uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres.

A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante e feminina devido ao laço rosa usado como símbolo e também o costume de se usar iluminação rosa em monumentos públicos, motivando e unindo diversos povos em torno de tão nobre causa.

A melhor forma de luta contra a doença é a prevenção através do exame da mama e consultas regulares com ginecologista. O exame de mamografia é eficaz na detecção da doença e é indicado para mulheres acima de 40 anos ou quando necessário.

Prevenção do câncer do colo do útero

No dia 27 de outubro também acontece o mutirão de exame papanicolau. A ação de prevenção do câncer do colo do útero será em todas as unidades Básicas de Saúde de Carapicuíba, no período das 8h às 15h. O mutirão acontece em todo último sábado do mês desde o início da atual administração, em 2009.