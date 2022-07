Feira do Livro Espírita no Calçadão de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 13 de novembro de 2012

Vai acontecer no calçadão, nos dias 3, 10,17 e 24 de novembro (todos os sábados do mês) e nos dias 1 e 8 de dezembro, das 8h às 18h, a III Feira do Livro Espírita. O evento é realizado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE) com apoio da Prefeitura.

A feira foi incluída no calendário de eventos oficiais da cidade na gestão da atual administração com a lei 3035/10 e tem como objetivo a confraternização e trocas de experiências entre os colaboradores, dirigentes e simpatizantes do espiritismo na região oeste e a população de Carapicuíba.

Os livros serão vendidos a preços mais acessíveis com exemplares básicos a partir de R$2,50 e diversas obras a partir de R$ 15,00.

A Prefeitura de Carapicuíba tem buscado respeitar e tratar todas as religiões e credos com dignidade e sabedoria, apoiando iniciativas voltadas para o bem comum.