Prefeito Sergio Ribeiro recebe entidades de Carapicuíba

Data de Publicação: 14 de novembro de 2012

Representantes de 11 entidades sociais de Carapicuíba reuniram-se nesta quinta, 25, com o prefeito Sergio Ribeiro, no Gabinete, para celebrar o aumento do valor do repasse do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e a criação do Piso Social Paulista.

Participaram também o secretário de Assistência Social e Cidadania, João Napulião de Oliveira, o presidente do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), Wagner Carneiro Santana e o gestor de Programas Sociais, José Feliciano da Cruz.

A fixação do Piso Social de R$ 2,10 por família assistida representa um aumento de 71% do valor repassado há 18 anos. As entidades comemoram a conquista, que trará impacto na qualidade do atendimento dos usuários do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) em Carapicuíba. As entidades contempladas desenvolvem ações de assistência a famílias carentes, crianças e idosos em situação de risco, além de inclusão social, com cursos de qualificação profissional, dentre outras iniciativas.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou a importância do trabalho das entidades que atuam junto à população, para o desenvolvimento do município: “A estratégia do nosso governo para desenvolver Carapicuíba passa pela qualificação profissional, que começa com erradicação do analfabetismo, capacitação e profissionalização. Nos últimos anos intensificamos o Brasil Alfabetizado e o EJA (Educação de Jovens e Adultos) e em 2012 iniciamos o EJA Profissionalizante. As entidades são nossas parceiras na prática da cidadania e na oferta de novas possibilidades de trabalho, ascensão e renda extra”.