Sergio Ribeiro recebe prefeita e vereadores mirins da escola Argeu

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de novembro de 2012

O prefeito de Carapicuíba ensinou às crianças como se faz para solicitar serviços de secretarias da cidade

Nesta quinta, 25, o prefeito Sergio Ribeiro recebeu em seu gabinete a prefeita e os vereadores mirins da escola Prof. Argeu Silveira Bueno. Durante a última campanha para prefeito e vereadores, a escola realizou uma “eleição” para que as crianças pudessem compreender melhor o processo eleitoral. O projeto contou com a colaboração de todos os profissionais e alunos da escola e teve como coordenador o professor de educação física José Jorge Ribeiro.

Os vinte alunos candidatos aos cargos improvisaram material eleitoral como os “santinhos”, pequenos panfletos com a foto, nome e número do candidato, usados em eleições, e apresentaram propostas para os colegas da escola.

Na “eleição” onde concorreram seis candidatos a prefeito e quatorze candidatos a vereadores, foram eleitos a prefeita mirim Ana Beatriz e os vereadores mirins: Raquel Cavallari, Andressa Souza, Luany Esse e Matheus Henrique. Todos cursando o ensino fundamental I.

As crianças brincaram pelo pátio do gabinete e se encantaram com as diversas árvores frutíferas existentes no local, onde puderam colher e saborear jabuticabas, e gostaram também da fonte com um pequeno lago com carpas. Empolgadas em conhecer e conversar com o prefeito, após tirarem fotos com o mesmo os alunos apresentaram ao chefe do Poder Executivo de Carapicuíba, as propostas que cada um fez durante a “campanha”.

Sergio Ribeiro ouviu todas as crianças e ao tomar conhecimento de que a “promessa de campanha” de todos eles incluía o fato de, se eleitos, mandarem cobrir a quadra da escola, imediatamente falou com o departamento responsável e já está providenciando a cobertura. Uma das crianças falou diretamente com a Secretaria de Educação e fez outras reivindicações que serão atendidas dentro do cronograma da secretaria.