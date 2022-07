Carapicuíba ganha novo parque público

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 21 de novembro de 2012

Prefeito Sergio Ribeiro acompanha e fiscaliza as obras do Parque da Lagoa desde o início.

Governo do Estado investiu R$ 17,3 milhões* para atender 52 mil usuários da Região Metropolitana de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba. Mais do que uma área degradada pela ação do homem e agora em processo de recuperação ambiental, o Estado e a Prefeitura oferecem à população, um equipamento moderno para o lazer, cultura e educação ambiental. O governador Geraldo Alckmin, o secretário do Meio Ambiente Bruno Covas e o prefeito Sergio Ribeiro inauguram neste domingo, 11 de novembro, às 10h30, o Parque Estadual Gabriel Chucre.

Compensação ambiental

O Parque foi construído com verba do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), em cumprimento ao débito de compensação ambiental para com a cidade de Carapicuíba. A construção do parque faz parte de um arrojado processo de recuperação ambiental, iniciado em 2002, pelo governador, como contrapartida às obras de ampliação da calha do rio Tietê: o bota-fora do material então retirado poderia ser remanejado para a antiga cava de mineração denominada Lagoa de Carapicuíba e o DAEE, responsável pelos serviços, desenvolveria um projeto de saneamento ambiental para aquele espaço. Mas foi a partir de 2009 que as obras tiveram início efetivo, graças aos entendimentos entre Governo do Estado e Prefeitura.

Com 135 mil m² de área, a estimativa é de que oito mil pessoas frequentem o parque todos os fins de semana e mais de 52 mil usuários por mês utilizem o local. O parque é regional e beneficiará outros municípios, como Barueri, Jandira, Itapevi e Osasco.

Inserido na Coordenadoria de Parques Urbanos (CPU), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, o parque vai oferecer, além de contato com a natureza, atividades culturais, de lazer e de esporte. O horário de funcionamento é das 6h às 20h, todos os dias. A Prefeitura de Carapicuíba oferecerá atividades de esporte, cultura, saúde e lazer, com monitores e parceiros.

A localização do parque é bastante privilegiada: está a cerca de 500 metros da Estação Carapicuíba, da CPTM; muito próximo da rodovia Castelo Branco (para quem vem da Capital, no sentido Carapicuíba, entrar na saída 22, logo após o primeiro pedágio); e próximo do Rodoanel. Os alunos da ETEC (Escola Técnica) e da FATEC Carapicuíba (Faculdade de Tecnologia), construída pelo Governo do Estado a 50 metros do parque, e os da FNC (Faculdade Nossa Cidade), também ao lado, poderão usufruir do parque para estudar ou descansar.

Atrações

O parque está equipado para oferecer o melhor aos usuários, de todas as faixas etárias. Para a prática esportiva, são cinco quadras poliesportivas, quadra de areia, três quadras de tênis, pista circuito de skate, dois campos de bocha, pista de cooper, ciclovia, três estações de ginástica. Além de equipamentos de lazer, com nove quiosques e dois playgrounds. Tem ainda centro de educação ambiental, centro cultural, centro de eventos e centro de convivência. O local possui estacionamento para 210 carros e lanchonete.

“Por ter sido implantado exatamente em uma alça de meandro do Tietê, o rio é um elemento de forte apelo lúdico na concepção do parque, e homenageado com três projetos especiais”, conta a arquiteta Ciça Gorski, idealizadora do projeto.

Os usuários poderão usufruir da Praça da Proa, que incluiu uma gigantesca pérgula em forma de asa delta, cuja ponta é direcionada para a nascente do rio, em Salesópolis; do Circuito do Tietê, percurso sinuoso de água, rodeado por pedras tiradas das obras da Linha Amarela do Metrô e que representam alguns dos municípios banhados pelo Tietê, além de uma espécie de prainha que servirá de diversão para os usuários do parque nos dias quentes; e do Circuito dos Pneus, um símbolo da grande quantidade de lixo encontrada no rio, com o intuito de alertar os frequentadores sobre os maus-tratos por ele sofridos.

Ainda será possível usufruir da Praça do Mirante, espaço de articulação entre os dois caminhos centrais do parque que possui um grande palco voltado para o seu interior, além de arquibancada com visão para a pista de skate e as quadras.

O nome do Parque

O parque foi batizado em homenagem a Gabriel Chucre (pai do ex-prefeito Fuad Chucre), imigrante sírio-libanês que conquistou a estima por muitos brasileiros, pelos atos, exemplos e influência no estado de São Paulo.

SERVIÇO

Inauguração do Parque Estadual Gabriel Chucre

Data: 11/11/2012

Horário: 10h30

Local: Av. Antonio Pignatari, 505 – Vila Gustavo Corrêa – Carapicuíba/SP

(conhecido como Parque da Lagoa, ao lado da FATEC/ETEC)

*O valor é referente ao investimento total realizado pelo Governo do Estado de São Paulo até o final de 2011.