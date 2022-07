Bilhete Único gera economia para munícipes

Data de Publicação: 22 de novembro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba implantou o Bilhete Único Municipal, regulamentado pelo Decreto 4001 de 1º de julho de 2010. Este benefício concedido aos munícipes garante o direito a utilizar o transporte público durante duas horas, com o pagamento de apenas uma passagem.

O Cartão PEC – Bilhete Único Municipal pode ser solicitado por qualquer pessoa maior de 16 anos. O interessado deve comparecer ao posto de atendimento, localizado no Calçadão – Av. Rui Barbosa, 540 – sala 35, de segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30 e aos sábados das 08h30 às 12h. Telefone: 4164-3700.

Carapicuíba foi o primeiro município da região a implantar o Bilhete Único, benefício que garante aos usuários do transporte público mais economia. Desde 2010, cerca de 4 mil pessoas já aderiram ao Cartão, segundo informações da AETUR (Associação de Empresas de Transporte Urbano de Carapicuíba).

Documentos necessários:

Cópia simples do RG, CPF e do comprovante de endereço. Pagamento de taxa de R$12,00 (que será devolvida ao usuário em crédito quando da emissão do cartão).

Como utilizar:

O portador do Cartão PEC Bilhete Único Municipal pode ser utilizado até seis vezes por dia. Poderá ser reapresentado na mesma linha após duas horas. Não é permitido usar para ida e volta. É válido somente nas linhas do município de Carapicuíba e não poderá ser utilizado em linhas intermunicipais.