Carapicuíba realiza encontro regional sobre Educação Permanente em Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de novembro de 2012

em pé: Dra. Simone Augusta Marques, secretária Municipal de Saúde, entre outros representantes da região.

Na quarta-feira, 31 de outubro, Carapicuíba sediou o Encontro de Avaliação do Plano de Ação Regional para a Educação Permanente em Saúde (PAREPS) entre os municípios que compõem o colegiado regional da Rota dos Bandeirantes e Mananciais (Osasco, Carapicuíba, Barueri, Pirapora, Jandira, Santana de Parnaíba, Itapevi, Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista).

O Encontro foi promovido pela Secretaria de Saúde do Município de Carapicuíba, através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS, juntamente com o colegiado regional, para elaboração do Plano Regional de Educação Permanente em Saúde – PAREPS/2013.

As discussões foram centradas na construção de Diagnóstico Situacional das Redes Regionais de Atenção, respectivamente: Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção Psicossocial, como prioridade para o desenvolvimento das ações do próximo ano.

Estiveram presentes na abertura representantes dos Conselhos de Saúde da Região, as secretárias Municipais de Saúde de Carapicuíba, Dra Simone Augusta Marques Monteaperto, e Embu das Artes, Sandra Magali Fihlie, além de representantes da Diretoria Regional de Saúde do Estado.

Graças ao trabalho do Prefeito Sergio Ribeiro, Carapicuíba tornou-se referência no tema, sendo o primeiro município na região a criar e implementar o Núcleo de Educação Permanente em Saúde.