Sergio Ribeiro e Geraldo Alckmin inauguram Parque da Lagoa

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 26 de novembro de 2012

População de Carapicuíba recebe mais de 135 mil metros quadrados de descanso, esporte, lazer

No domingo, 11, em Carapicuíba foi inaugurado um parque público onde a população poderá contar com cinco quadras poliesportivas, quadra de areia, três quadras de tênis, pista circuito de skate, dois campos de bocha, pista de Cooper, ciclovia, três estações de ginástica. Além de equipamentos de lazer, com nove quiosques e dois playgrounds. Tem ainda centro de educação ambiental, centro cultural, centro de eventos e centro de convivência. O local possui estacionamento para 210 carros e lanchonete.

Na solenidade de inauguração estiveram presentes o governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin, o prefeito de Carapicuíba Sergio Ribeiro, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, os deputados estaduais Isaac Reis e Marcos Neves, o secretário de Estado do Meio Ambiente Bruno Covas, a gestora do parque Layla Valois Chucre, o ex-prefeito Fuad Chucre e demais autoridades da região.

Em seu pronunciamento o prefeito Sergio Ribeiro agradeceu o governador Geraldo Alckmin pelo bom relacionamento que têm mantido entre prefeitura e Governo do Estado e afirmou que quando existe a vontade de trabalhar em prol da população não importa sigla ou partido político. Em contra partida o governador Geraldo Alckmin afirma em suas palavras: “Estarei sempre aqui para aplaudir seu trabalho”.

O Parque foi construído com verba do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), em cumprimento ao débito de compensação ambiental para com a cidade de Carapicuíba. A obra teve início efetivo a partir de 2009, graças ao empenho do prefeito Sergio Ribeiro em buscar entendimentos necessários entre prefeitura e Governo do Estado.

Com 135 mil m² de área, a estimativa é de que oito mil pessoas frequentem o parque aos fins de semana e mais de 52 mil utilizem o local por mês. O parque é regional e beneficiará outros municípios, como Barueri, Jandira, Itapevi e Osasco

O parque foi batizado em homenagem a Gabriel Chucre (pai do ex-prefeito Fuad Chucre), imigrante sírio-libanês que conquistou a estima por muitos brasileiros, pelos atos, exemplos e influência no estado de São Paulo.

Inserido na Coordenadoria de Parques Urbanos (CPU), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, o parque vai oferecer, além de contato com a natureza, atividades culturais, de lazer e de esporte. O horário de funcionamento é das 6h às 20h, todos os dias. A Prefeitura de Carapicuíba oferecerá atividades de esporte, cultura, saúde e lazer, com monitores e parceiros.

Prefeito Sergio Ribeiro planta muda de pau-brasil no Parque da Lagoa