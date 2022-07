Aberta licitação para a construção do SESI Carapicuíba

Data de Publicação: 29 de novembro de 2012

Cerimônia de assinatura da doação do terreno ao lado do Parque da Lagoa, cedido por Sergio Ribeiro há dois anos para a construção da unidade. Na foto, ao lado do Prefeito, o presidente da FIESP, Paulo Skaf, o vice-prefeito Salim Reis e o deputado estadual, Isac Reis.

Mais uma grande conquista para Carapicuíba. O SESI-SP lançou esta semana edital de licitação para construção do SESI de Carapicuíba, escola que será instalada na avenida Francisco Pignatari, s/nº, próximo a Faculdade Nossa Cidade (FNC) e ao Parque da Lagoa.

De acordo com o edital, o valor da licitação é de R$ 30,2 milhões e as propostas serão recebidas no dia 3 de dezembro. O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de 720 dias, a partir do início das obras.

Reforço ao Ensino Fundamental no maior SESI da região Oeste

A unidade do SESI Carapicuíba deverá ser a maior de toda a região Oeste, segundo informações do próprio SESI.

Há dois anos, Sergio Ribeiro cedeu terreno situado na região do Parque da Lagoa e recebeu a visita do presidente do presidente da FIESP e do SESI-SP, Paulo Skaf, que veio conhecer de perto o local. Na ocasião, o Prefeito fez um pedido ao empresário: que a unidade do SESI reforçasse o número de vagas do ensino fundamental, o que foi atendido.

A escritura de doação do terreno situado ao lado do Parque da Lagoa, foi formalizada em cerimônia realizada, no ano de 2010, na sede da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), em São Paulo, com a presença de Skaf, Prefeito Sergio Ribeiro, seu vice, Salim Reis e o então presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, Isac Reis, hoje deputado Estadual, e demais autoridades.

O prefeito Sergio Ribeiro parabenizou a iniciativa e a parceria e ressaltou a importância da construção de uma grande unidade do SESI em Carapicuíba.

“Em uma cidade com a menor renda per capta do Estado essa unidade irá beneficiar milhares de jovens e também adultos, com ensino de qualidade, perspectivas de trabalho, esporte e lazer”, comentou.