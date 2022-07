Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba instala a primeira “Maroteca”

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 29 de novembro de 2012

Na sexta-feira, 9, no Ginásio Airton Senna, o Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba – PBMC inaugurou a ideia da criação de “Marotecas”, participando da ação educativa proporcionada pelo Projeto Primeiro Livro “João Bá, poeta (en)cantador”, realizado pela Escola Estadual Didita Cardoso Alves (Cohab II). O “Marotecas” tem por objetivo o fomento ao hábito da leitura como um ato de prazer, requisito para emancipação social e promoção da Cidadania.

“Maroteca” é uma denominação dada pelo PBMC a instalações itinerantes que possam reunir um “mar de palavras” com ondas que tragam grãozinhos de areia de obras de autores essenciais no (re)encantamento do “olhar” sobre o mundo, sobre a natureza, ou, simplesmente, sobre a história de vida de cada pessoa.

A Maroteca “João Bá na fita” foi inspirada na homenagem da EE Didita Cardoso Alves a esse artista popular. O PBMC conta com a sua segunda instalação criada com o objetivo de chegar nos mais variados locais. A primeira instalação trata-se do “Tessituras da vida”, com impressos da arte do pintor mineiro Gildásio Jardim, a qual foi remontada na Escola Estadual Dr. Benedito de Lima Tucunduva no sábado 10 de novembro, onde ficará exposta por uma semana, compondo uma das atrações da Feira Cultural organizada pela escola.

Essa é a terceira ação socioeducativa em que o Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba: Brincarte & leitura em toda parte, desenvolvido pela Prefeitura de Carapicuíba, atua em parceria com a EE Didita Cardoso Alves. Em 2012, a parceria aconteceu a partir de uma Festa Junina realizada, em que o PBMC propôs a instalação e oficina sobre Literatura de Cordel, junto à arte de Xilogravura de Cesar Riello Santos, do Quintal Cultural, com a presença o Repentista, Cordelista e Produtor Cultural, José Francisco de Souza. Num segundo momento, o PBMC ofereceu capacitação em mediação de leitura à professoras/es interessados em desenvolver Rodas de leitura, junto ao Programa “1 Milhão de Rodas” da Fundação Brasil Campeão, resultando em duas Rodas de leitura na EE Didita.

Mais informações sobre o projeto, curta a página no facebook.com/projetobibliotecamovel e, clicando http://www.youtube.com/watch?v=DOnve0jy20o, acesse reportagem da TV NGT 2011, sobre o CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba), com depoimentos de idosos presentes na Roda de leitura realizada naquele momento.