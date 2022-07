Prefeitura promove atividades no Mês da Consciência Negra

Data de Publicação: 29 de novembro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Educação, Cultura e Coordenadoria de Igualdade Racial (Secretaria de Governo), com a parceria de artistas e grupos culturais, promove de 20 a 29 de novembro atividades culturais, artísticas e educativas para lembrar o Dia da Consciência Negra, feriado municipal de acordo com a lei 2.702 de 2007.

As atividades acontecem em diversos pontos da cidade, como no Teatro Jorge Amado e Calçadão, dentre outros. Veja a programação abaixo:

No dia 20, terça-feira, acontece na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua da Lagoa, 32, (Largo da Vila Lourdes), às 19h30, um Culto Ecumênico. Além da Igreja Católica, participam religiões de matrizes africanas, evangélicos e outros.

No dia 22, quinta, a partir das 19 horas, o Teatro Jorge Amado abre as portas para o debate A Política de Cotas e a “Implementação do Estatuto da Igualdade Racial”, com a presença dos professores Silvestre, Kátia Soares e Roberto Candido da Silva, Nelson Martins (mediador), além do coordenador do CEPIR, Dr. Edson.

O Calçadão terá diversas atividades no sábado, 24, entre 10h e 15h com show musical com os músicos Ney Silva, Caçapava e Vitor Trindade, apresentação dos grupos Arte na Lata, Capoeira Angola Irmãos Guerreiros – Mestre Marrom (SP).

A Secretaria da Educação apresenta no Calçadão trabalhos realizados pelos alunos das Emeis e Emefs, com teatro, dança, desfile de moda, oficinas e muito mais. Grupos de capoeira, reggae, forró, Rap, exposição de esculturas, abadás e comidas típicas também enriquecerão o evento.

No domingo, 25, a ADERP (Associação de Regulamentação de Documentos em Prol do Cidadão) realiza o II Encontro de Mulheres Negras. Será no Calçadão a partir das 13h, próximo à Caixa Econômica Federal, com exposições e música ao vivo.

Na quinta-feira, 29, às 18h, acontece o Encontro de Autores, com o objetivo de expor e divulgar a literatura negra. Será na FNC (Av. Francisco Pignatari, 630, ao lado da ETEC/FATEC). No mesmo dia e local, acontece às 19 horas a Palestra sobre o Programa de valorização da diversidade, com representantes do Instituto Carrefour.

“O 20 de novembro é momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito, durante nossa história, nos aspectos políticos, sociais, culturais, gastronômicos e religiosos de nosso país. É um comemorado nas escolas, espaços culturais e outros locais, para valorizar a cultura afro-brasileira”, relata Edson Robson Alves dos Santos, coordenador da Coordenadoria de Igualdade Racial de Carapicuíba.