Campanha “Fique Sabendo” faz teste rápido anti-HIV no Calçadão

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 29 de novembro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Saúde, participa da Campanha “Fique Sabendo” de 22 de novembro a 1º de dezembro, das 9 às 17 horas, no Calçadão, em frente ao Banco do Brasil. O objetivo desta campanha é conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce HIV/ AIDS.

Este ano será montado um estande com profissionais capacitados para orientar os interessados e acolhê-los. O resultado do teste é conhecido em menos de 15 minutos e os casos positivos são encaminhados para confirmação e ao início imediato do tratamento.

AIDS é uma doença que não tem cura, adquirida pela infecção do vírus HIV, que ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa predisposto as doenças. A contaminação se dá através de esperma e secreção vaginal, pelo leite materno ou sangue contaminado. Portanto, uma das formas de proteção é usar preservativos nas relações sexuais. Fazer o teste é uma decisão difícil, mas é uma atitude de coragem e responsabilidade.

O Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba, localizado na Alameda dos Lírios, 150 – Vila Sulamericana, funciona diariamente das 7 às 17 horas, onde pode ser realizado do teste em qualquer período do ano.