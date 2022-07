Mês da Consciência Negra em Carapicuíba

Data de Publicação: 30 de novembro de 2012

Prefeitura organiza atividades culturais, conscientização e homenagem a Zumbi dos Palmares

As atividades alusivas ao mês da Consciência Negra e em homenagem ao líder negro Zumbi, dos Palmares, teve início no dia 20 de novembro, às 20h, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, onde foi realizado um culto ecumênico, com o objetivo de reafirmar o apoio e o respeito à liberdade de crença e religião.

No dia 22 às 19h30, no Teatro Jorge Amado, foi realizado o debate sobre Cotas e Implementação do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12888/10).

No dia 24, no Calçadão, das 10h às 15h, ocorreram diversas atividades, como maracatu, capoeira e show musical e exposições dos alunos da Rede Municipal de Ensino, com trabalhos realizados ao longo do ano, além de comidas e roupas típicas da cultura africana.

Hoje, 29, ocorre o Encontros de Autores, Escritores, Poetas e Artistas da região, às 18h, na Faculdade Nossa Cidade e em seguida, às 19h30, acontece a palestra sobre o Programa de Valorização da Diversidade, articulada por representantes do Grupo Carrefour.

Importância do 20 de novembro

Edson Robson Alves dos Santos, coordenador da Igualdade Racial de Carapicuíba, falou sobre a importância desta data: “A criação desta data, serve como um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito, durante nossa história, nos aspectos políticos, sociais, culturais, gastronômicos e religiosos de nosso país. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura negra”.

“E hoje, incorporado aos calendários das escolas, e de muitas outras instituições públicas e privadas, o 20 de novembro destaca-se como um evento cívico vibrante e de grande participação popular”, disse o coordenador.