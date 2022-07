Prefeitura de Carapicuíba cria mais de 5 mil Vagas em Creches

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 4 de dezembro de 2012

As ações da Prefeitura de Carapicuíba têm mostrado resultados, em particular nas iniciativas voltadas para aumentar a oferta de vagas em creches. No último mês, a Secretaria da Educação contabilizou o total de 5.201 vagas nas Emeis Fase I, em período integral.

Em 2009, Carapicuíba possuía 995 vagas. Para chegar ao patamar de 5.201, a Prefeitura reformou e ampliou escolas e creches, construiu novas unidades e firmou convênios com entidades do município, que já trabalhavam com educação infantil.

Os primeiros convênios tiveram início em 2010, quando a Prefeitura ainda não dispunha de recursos para reformar ou construir novas unidades. Parcerias foram instituídas com entidades, como as Comunidades Kolping, por exemplo, que, através de convênios adequaram-se às condições estabelecidas pela Secretaria da Educação, oferecendo mais vagas e obedecendo a lista de espera da Central de Vagas.

Com isso, a Prefeitura já em 2010 passou a ofertar 3.191 vagas, graças às primeiras readequações e convênios. No ano seguinte, com a construção de quatro novas creches (Maria José Abyaza Costa na Cohab V, Antônia Pereira de Magalhães – Cidade Ariston e Luiz Simplício de Andrade – Vila Olivina) e algumas reformas, a oferta subiu para 3.818.

Em junho de 2012, com a entrega da Emei Arco Íris, na Vila Sulamericana e reforma de quase todas as unidades, a Prefeitura tem 5.201 vagas em creches. Confira mais detalhes no quadro abaixo.

EMEI – Fase 1 – Berçário/Maternal (6 meses a 3 anos e 11 meses)

ANO Creches da Prefeitura Conveniadas Total 2009 995 *** 995 2010 1649 1542 3191 2011 1819 1999 3818 2012 2510 2691 5201

*** As conveniadas só passaram a contar no CENSO de 2010

