Comitiva americana visita a Casa do Adolescente

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 4 de dezembro de 2012

Nesta segunda-feira, 3 de dezembro, às 9 horas, o Prefeito Sergio Ribeiro e a Secretária da Saúde recepcionam a comitiva formada por representantes da Argentina, Venezuela, Guatemala, Chile, Costa Rica e Estados Unidos em visita à Casa do Adolescente de Carapicuíba.

A escolha de apresentar a experiência da Casa do Adolescente de Carapicuíba à comitiva ocorre por Carapicuíba ser a única cidade da Região Oeste da Grande São Paulo a possuir um espaço exclusivo para este atendimento, apesar de possuir o menor orçamento per capita do estado.

As experiências dos melhores trabalhos da Casa de Adolescente de Carapicuíba serão expostas no I Seminário Internacional de Boas Práticas em Saúde do Adolescente nas Américas, organizado pela Secretaria de Estado da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde/Brasil (OPS), que acontecerá no dia 7 de dezembro no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, sob a coordenação da Dra. Albertina Duarte, representante do Estado de São Paulo.

Casa do Adolescente é um programa para atender integralmente jovens de dez a dezenove anos e onze meses, e fica localizada à Av. General Teixeira Lott, 501, Vila Cretti.