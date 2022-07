Posse de Conselheiros de Segurança Alimentar em Carapicuíba

Data de Publicação: 4 de dezembro de 2012

Foto: Prefeito Sergio Ribeiro com as merendeiras na Semana de Formação Continuada de 2012.

Nesta sexta, 30, acontece a posse dos membros do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Carapicuíba (CONSEA). A criação do CONSEA contou com o apoio do prefeito Sergio Ribeiro, que promoveu diversas ações junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho (Coordenadoria de Abastecimento). A posse será realizada na Rua Joaquim das Neves, 205 – Gabinete do Prefeito, às 16h30.

O Conselho é formado por representantes do Executivo Municipal e da Sociedade Civil Organizada, eleitos em Conferência Municipal. A finalidade deste Conselho é engajar o Município com as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, propor e avaliar projetos deste segmento a serem implantados no Município e acompanhar programas voltados à alimentação, como o Bolsa Família, o Banco de Alimentos, a alimentação escolar, entre outros.

O CONSEA foi implantado pela lei 3097/2011. Para a sua criação em Carapicuíba, a Prefeitura obedeceu as resoluções da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Quando assumiu a Prefeitura em 2009, o prefeito Sergio Ribeiro reformulou completamente a alimentação das escolas e creches municipais de Carapicuíba, colocando nutricionistas e implementando uma alimentação balanceada e de qualidade para as crianças.

“Atualmente, a alimentação escolar de Carapicuíba é referência. Tornou-se uma das melhores do Brasil“, declarou o prefeito Sergio Ribeiro.