Dia de Santa Catarina foi comemorado com festa na aldeia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2012

No ultimo fim de semana, dias 24 e 25, aconteceu a festa de Santa Catarina, padroeira da Aldeia de Carapicuíba. Organizada pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e por membros da sociedade civil, a festa contou com os ritos religiosos como missa, levantamento do mastro em homenagem a Santa, encerramento da novena e procissão.

O público presente também pode assistir os festejos tradicionais como Congada e Folia de Reis e apresentações artísticas de duplas sertanejas e violeiros.