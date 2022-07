Prefeito Sergio Ribeiro recebe comitiva da área da saúde de 5 países

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2012

Nesta segunda, 3 de dezembro, o Prefeito Sergio Ribeiro recebeu a comitiva formada por representantes da área da saúde da Nicarágua, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica e do Chile. Também estiveram presentes a Secretaria de Saúde de Carapicuíba, Dra. Simone Marques Monteaperto e a Dra. Albertina Duarte, médica obstetra, que implantou e coordena o Programa Casa do Adolescente no Estado de São Paulo.

A Dra. Albertina Duarte falou sobre os motivos de Carapicuíba ter sido uma das cidades escolhidas pela comitiva: “Esta cidade possui políticas públicas que integram de forma muito positiva programas entre município, Estado e o Governo federal. Hoje Carapicuíba é um exemplo para o País, mostrando que diminuíram indicadores de mortalidade infantil e de tuberculose”.

“Carapicuíba tem hoje um prefeito que acolhe políticas de atendimento e acolhimento aos jovens e uma Secretaria de Saúde que tem feito várias ações de interligação com os programas do Governo Federal e Estadual”. Afirmou a médica.