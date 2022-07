Carapicuíba no combate à violência contra as mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM), organiza a ll Semana de Combate a Violência Contra as Mulheres na cidade.

A abertura será nesta sexta-feira, 30, às 19 horas, no Anfiteatro da o FNC, à Francisco Pignatari, 630, com palestra sobre o tema Lei Maria da Penha – Compromisso e Atitude, com a presença de secretários municipais e vereadores e autoridades da região. As demais atividades acontecem 4, 5 e 7 de dezembro, conforme programação abaixo.

A Prefeitura realiza ações com o objetivo de combater a violência contra as mulheres, nas suas várias formas: física, moral, psicológica e patrimonial usando como ferramenta principal a Lei 11.340 (Lei Maria da Penha).

Desde o início da atual gestão do prefeito Sergio Ribeiro a Prefeitura estruturou a Delegacia da Mulher reformando um espaço no 1º DP, na região central. Em 2010 criou a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que desenvolve discussões intersecretariais para melhor atender as mulheres envolvidas em casos de violência, dentre outras formas de desrespeito. A Secretaria da Saúde desenvolveu o Projeto Acolhe, um Núcleo de Prevenção às vítimas de violência sexual e familiar.

Outro objetivo Semana de Combate a Violência Contra as Mulheres é promover as decisões das várias conferências de políticas para as mulheres realizadas em 2011 em nível Municipal, Estadual e Nacional, no que diz respeito ao eixo da violência contra as mulheres, favorecendo a implementação das leis existentes e do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, lançado em 2007, pelo ex Presidente Lula.

Programação:

30/11 às 19h – Abertura

Tema: Compromisso e Atitude Lei Maria da Penha

Local: Faculdade Nossa Cidade (FNC), Rua Francisco Pignatari, 630 – Centro

04/12 das 14h às 17h

Tema: Direitos Humanos e Direitos das Mulheres

Local: Rotary Club, Rua Sandra Maria, 501- Centro

05/12 das 9h às 12h

Curso: Projeto Instruir, Explicando o direito e a Lei Maria da Penha

Local: Rotary Club

07/12 às 10h

Caminhada

Concentração em frente à Delegacia da Mulher, na Avenida Rui Barbosa, 1582, Vila Caldas, até o Calçadão

Reunião da Comissão de organização da II Semana de Combate à Violência contra as Mulheres, com a participação de diversas secretarias municipais.