Prefeitura realiza formatura dos alunos dos cursos do NAC

Data de Publicação: 7 de dezembro de 2012

Nos dias 27, 27 e 28 de novembro a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) e Fundo Social de Solidariedade realizou três formaturas dos cursos promovidos pelo Núcleo de Ação Comunitária (NAC).

As formaturas foram realizadas em três pólos da SASC: no CSU (Ariston), Kolping São Lucas (Jd. Santo Estevão) e Kolping Nossa senhora Aparecida (Centro), envolvendo 1.060 alunos dos cursos promovidos de artesanato, corte costura, cabeleireiro, depilação, manicure e pedicure, maquilagem com design de sobrancelhas, patchwork e reciclagem.

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura e cerca de 40 entidades (Associações de Bairro, Comunidades Kolpings, Igrejas Evangélicas), os cursos gratuitos atingem anualmente cerca de cinco mil pessoas, com duração de quatro, seis e nove meses. O objetivo é colaborar com a emancipação de famílias, preparando jovens e adultos para uma nova atividade remunerada.

As inscrições para novas turmas podem ser feitas a partir de janeiro. O NAC fica na Rua Maria Helena, 55 – Centro. Mais informações pelo telefone: 4184-5865.