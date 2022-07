Prefeito Sergio Ribeiro reúne-se com autoridades e apresenta o GGI-M

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2012

Nesta terça-feira, 27 de novembro, o prefeito Sergio Ribeiro reuniu-se na sede da Associação Comercial e Industrial de Carapicuíba – ACE para apresentar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) à sociedade civil do Município. Participaram representantes das forças de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, além de secretários municipais, vereadores, líderes de entidades e empresários.

Após a apresentação das ações em data-show, o prefeito apresentou uma série de medidas iniciadas em 2009, desde melhoria em atendimento à população, construção de equipamentos, criação de programas e leis que criaram as bases para a “transformação e recuperação do destino da Cidade”.

PRONASCI

A primeira ação da Prefeitura em relação à segurança foi a inscrição de Carapicuíba no PRONASCI (Programa Nacional de Segurança e Cidadania). Carapicuíba era a única cidade no Brasil com mais de 200 mil habitantes que não estava inscrita.

Com isso foi possível criar bases para a formação da GCM, viabilização do Programa Segundo Tempo, que atualmente atende 4 mil crianças e adolescentes em 40 núcleos, criação de três novos Telecentos a serem inaugurados em breve, monitoramento de 49 unidades escolares em tempo real pela GCM, construção da Quadra do Esporte e da Cultura na INAC (Ariston) e o monitoramento de 49 escolas em tempo real, em implantação.

GGI-M

O GGI-M passa a funcionar com a participação das forças de segurança do município e com todos os secretários municipais, para que as ações propostas pelo Gabinete tenham reflexo nos mais variados aspectos do município, com integração e eficácia.

O GGI-M é um órgão municipal vinculado ao Programa Nacional de Segurança e Cidadania – PRONASCI, formado por diferentes forças de Segurança Pública: Polícias Civil E Militar, Guarda Civil Municipal e Secretaria de Segurança. Seu objetivo é desenvolver ações em conjunto para que resultem em mais segurança e na contenção da violência e defesa dos cidadãos, incentivando a cultura de paz. Foi criado em Carapicuíba através do Decreto 3932 de 5 de maio de 2010.