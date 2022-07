Trabalhos desenvolvidos nas escolas são destaque do Dia da Consciência Negra

Data de Publicação: 13 de dezembro de 2012

Com pinturas, colagens, artesanato, textos e apresentações de dança e música, alunos e professores dão show de criatividade e cidadania.

Quem visitou a atividade do Dia da Consciência Negra, realizada pela Prefeitura de Carapicuíba no dia 24 de novembro, no Calçadão, através da Coordenadoria de Políticas da Igualdade Racial e as demais Secretarias do Governo pode conferir de perto o show de criatividade e cidadania exercido por alunos da rede pública municipal de ensino, através de uma série de trabalhos desenvolvidos em sala de aula com a orientação dos professores.

Colagens, artesanato, pinturas, desenhos, textos e outros materiais, foram elaborados dentro da premissa do respeito ao próximo, observando e aceitando as diferenças raciais e culturais de cada pessoa. O resultado não podia ser melhor.

“É uma maneira lúdica (aprender ilustrando, através de trabalhos manuais e de expressão musical e corporal, o ensino teórico) de fazer com que as crianças entendam mais sobre as várias expressões culturais brasileiras, inclusive, a rica contribuição do negro em diversos aspectos de nossa história. Nos causa orgulho ver a exposição dos trabalhos hoje, professores e alunos estão de parabéns. É uma satisfação saber que em Carapicuíba existe essa preocupação de levar às crianças esse tão importante ensinamento”, comentou a secretária Municipal de Educação, Aparecida da Graça Carlos.

O ensino da história e cultura afro-brasileira e de demais etnias faz parte do currículo escolar da rede municipal de ensino de Carapicuíba, sendo portanto, desenvolvido ao longo de todo o ano nas escolas, a pedido do prefeito Sergio Ribeiro e em atenção à Lei Federal n° 10.639/2003, criada durante o governo Lula, que altera a Lei n° 9.394, de 20 de novembro de 1996, que incluiu no currículo escolar a obrigatoriedade do tema.