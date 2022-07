Prefeitura de Carapicuíba conclui ciclo do Brasil Alfabetizado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 13 de dezembro de 2012

Secretaria da Educação alfabetiza, em 2012, mais 280 alunos. Prefeito Sergio Ribeiro reverencia alunos e professores, em cerimônia de encerramento, na última sexta-feira, 30 de novembro.

Uma noite de muita emoção para os professores e os alunos e alunas, de uma turma de 280, que concluíram o quarto ciclo do Programa Brasil Alfabetizado, do Governo Federal.

Na cerimônia de encerramento do curso, realizada na última sexta-feira, 30 de novembro, no Instituto Casa da Gente, Cohab II, eles se reuniram para comemorar uma grande conquista: a alfabetização. Com trajes de noite, dignos de uma ‘formatura’, eles foram reverenciados por autoridades locais, familiares e amigos.

Estiveram presentes o Prefeito Sergio Ribeiro, a Secretária Municipal de Educação de Carapicuíba, Aparecida da Graça Carlo (Cida), o deputado estadual Isac Reis, representando o legislativo do Estado, e o vereador eleito, Marciano, representando a Câmara do Município.

O Programa Brasil Alfabetizado visa alfabetizar jovens, adultos e idosos, que por motivos diversos, ainda não tiveram a oportunidade de estudar.

Trezentos e cinqüenta alunos foram inscritos no 4º Ciclo do curso, iniciado em maio de 2012, e desses, 280 concluíram o curso. Cada ciclo tem a duração de seis meses.

Sergio Ribeiro elogiou o trabalho efetuado pelos professores e a força de vontade dos alunos e alunas. “Sei que muitos de vocês pensaram em desistir, em dado momento, pois não é fácil manter os estudos e ter de cuidar da casa e da família, por exemplo, mas hoje sei que percebem que o esforço foi válido e agora todos aqui se encontram aptos para dar continuidade a seus estudos participando de outros projetos que a Prefeitura desenvolve na Rede Pública de Ensino, como o EJA (Educação de Jovens e Adultos)”, comentou.

Incentivando os ‘formandos’ a prosseguirem com seu aprendizado, o Prefeito ressaltou o cursinho pré-vestibular gratuito ofertado a população, a Escola Técnica Federal, que está em construção em terreno localizado dentro do antigo Inac, no Ariston, e que terá cursos técnicos e de nível superior, a ampliação do prédio da Fatec/ETEC, a instalação da maior unidade do Sesi na Grande Sâo Paulo, prevista para 2013, que abrirá mais vagas de estudo, sem custo, e oportunidades.

“Vocês têm plenas condições de chegar a uma universidade. Não desistam de seus sonhos”, enfatizou o Prefeito.

O deputado estadual, Isac Reis, citou o ex-presidente Lula como exemplo de força e perseverança, “Ele mostrou a todos nós que é possível ter dias melhores, quando existe persistência, luta e objetivo e vocês hoje estão todos de parabéns”, destacou.

“Diante do abandono em que esteve esta cidade ao longo de muitos anos, nós temos orgulho de poder, nesta Administração, abrir portas para que pessoas, como vocês, que ainda não tinham tido a oportunidade de estudar ou concluir sua alfabetização e mesmo que quisessem não poderiam faze-lo porque este Programa, criado pelo nosso ex-presidente Lula, só foi adotado em Carapicuíba quando nós assumimos a Prefeitura. Parabéns a todos e todas!”, declarou a Secretária, Cida.

Mais sobre o Brasil Alfabetizado

O Brasil Alfabetizado é um programa criado no ano de 2003, na gestão do ex-presidente Lula. Apesar disso, só foi implantado no Município de Carapicuíba em 2009, por determinação do então recém-eleito prefeito Sergio Ribeiro.

A adesão ao Programa foi, então, efetuada por intermédio da SME em parceria com igrejas, associações e entidades, além de escolas estaduais e municipais.

A Prefeitura disponibiliza mobiliário, material didático e alimentação. As aulas ocorrem no período noturno de 2ª à 5ª feira, com 2 horas de duração, direito a lanche e ao material escolar.