Prefeito Sergio Ribeiro recebe comitiva de países americanos

Data de Publicação: 13 de dezembro de 2012

Nesta segunda, 3 de dezembro, o Prefeito Sergio Ribeiro e a secretária de Saúde dra. Simone Marques Monteaperto, receberam uma comitiva formada por representantes da área da saúde de cinco países das Américas, que vieram visitar a Casa do Adolescente de Carapicuíba, acompanhados pela dra. Albertina Duarte. Foi oferecido um café da manhã durante a reunião no Gabinete do Prefeito e em seguida os visitantes seguiram para a Casa do adolescente.

Das 28 Casas existentes no Estado, Carapicuíba foi uma das quatro escolhidas pela comitiva pelo sucesso alcançado no acolhimento ao adolescente, baseado em estatísticas e dados que comprovam o trabalho com os jovens.

Os integrantes perguntaram sobre o trabalho da prefeitura em prol dos jovens e Sergio Ribeiro explicou que o maior problema no inicio de sua gestão em 2009 era o fato de que não tinha na cidade formação profissional para os jovens. Carapicuíba possuía apenas a ETEC com 29 salas de aula e apenas 600 vagas. Agora a Prefeitura está construindo 36 salas de aula que vai doar para o Estado e a entrega será ainda em dezembro.

Além da ampliação da FATEC/ETEC, está em andamento a construção da Escola Técnica Federal na antiga INAC no Ariston, uma parceria com o Governo Federal, que vai dar formação de nível técnico e superior aos jovens. O prefeito também respondeu perguntas sobre diversos setores da cidade, que incluíram, além da Casa do Adolescente, dados de infraestrutura, projetos intersecretariais, como a visita de médicos nas escolas, que diminuiu a desnutrição infantil no município e as creches do Pró Infância.

Uma das coisas que impressionaram os integrantes da comitiva foi a transformação da merenda escolar. Perguntado sobre como conseguiu uma mudança tão grande e favorável na alimentação das crianças, Sergio Ribeiro explicou que assim que assumiu a prefeitura em 2009, a alimentação infantil era de baixa qualidade e fornecida por uma empresa terceirizada. Foi cancelado o contrato e a própria Prefeitura assumiu a responsabilidade da alimentação escolar. Passou a comprar produtos de fornecedores do município, acrescentou carnes, peixes, legumes, verduras e frutas à alimentação. Além disso, havia apenas uma nutricionista para todas as escolas e agora a rede municipal conta com 18 nutricionistas.

Dra. Albertina Duarte, médica obstetra, que implantou e coordena o Programa Casa do Adolescente no Estado de São Paulo falou da razão da escolha da Casa do Adolescente de Carapicuíba: “Esta cidade, apesar de ter a renda mais baixa do Estado, consegue ter um espaço para os adolescentes, onde acontecem diversas oficinas e que conta com uma equipe multiprofissional, onde há oficinas de odontologia, gestantes, oficina de pais, reciclagem e outras. E principalmente pela cidade possuir políticas públicas que integram de forma muito positiva programas entre o Município, Estado e Governo federal”, afirmou a médica.

“Carapicuíba tem hoje um prefeito que acolhe políticas de atendimento e acolhimento aos jovens e uma Secretaria de Saúde que tem feito várias ações de interligação com os programas do Governo Federal e Estadual”, enfatizou dra. Albertina.

Casa do Adolescente

Av. General Teixeira Lott, 501 – Vila Cretti

fone: 4183-4125

Atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h