Carapicuíba é premiada por atuação da Casa do Adolescente

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de dezembro de 2012

Dra Simone Augusta Monteaperto, secretária da Saúde, Rodolfo Gomez Ponce de Leon – Gerente Saúde Familiar e Curso da Vida, OPAS-OMS e a dra Albertina Duarte, médica, professora na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), e coordenadora do Programa Estadual do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, parceira da Casa do Adolescente e interlocutora da premiação.

No dia 7 de dezembro a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, foi premiada pelo Programa Estadual de Saúde do Adolescente do Governo de São Paulo e a OPAS/OMS.

O prêmio “Francisco Mendes”, oferecido graças ao Termo de Cooperação entre a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e a OPAS/OMS Brasil foi conferido à Casa do Adolescente de Carapicuíba, pelas boas práticas prestadas no município.

A premiação aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, durante o 1º Seminário Internacional de Boas Práticas em Saúde do Adolescente, com a presença de profissionais de diferentes países da região das Américas: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, Guatemala, Venezuela, Costa Rica e Nicarágua, além de representantes de diversos municípios do Estado de São Paulo.

O Seminário teve o objetivo de promover a qualificação de serviços de atenção integral à saúde de adolescentes, como a prevenção da gravidez, apoio tratamento e acompanhamento de usuários de drogas e a promoção de espaços de participação ativa deste público, além de fortalecer as políticas e serviços de atenção integral à saúde de adolescentes no Brasil e nas Américas.

A Casa do Adolescente de Carapicuíba foi visitada no dia 3 de dezembro por uma comitiva de vários países americanos, dentre eles os Estados Unidos, pois Carapicuíba vem, nos últimos anos, desenvolvendo um trabalho diferenciado na região. É a única cidade da região Oeste da Grande São Paulo, que possui um espaço exclusivo ao atendimento do Adolescente.