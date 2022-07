Musicalização Infantil prepara novos músicos de Carapicuíba

Data de Publicação: 14 de dezembro de 2012

Na sexta-feira, 30 de novembro a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Cultura, realizou o encerramento do Curso de Musicalização Infantil em 2012. O evento aconteceu na Aldeia de Carapicuíba, com apresentação das crianças que frequentam o curso, pais, professores e convidados.

O curso é ministrado pela professora de música Maria Lima da Silva (Silva) e pelo professor Ezequiel, além de voluntários e acontece às sextas feiras, em turmas de manhã e à tarde, na ECAP (Escola de Governo) à Avenida Miriam, 153, Centro.

O curso de musicalização infantil teve início em Carapicuíba em 2010, sendo direcionado para crianças e adolescentes de 4 anos a 15 anos. Os alunos aprendem o conteúdo teórico e prático de violão, violino, teclado, xilofone e flauta doce.

O que é musicalização infantil?

É um método de ensino em que as crianças aprendem música brincando em grupo. “É como regar a planta. O intuito é trabalhar as crianças para que cheguem a ser músicos no futuro. Através da brincadeira, eles têm contato com os instrumentos e descobrem a vocação pela música”, explica Silva, coordenadora, que exemplificou o envolvimento das crianças com um testemunho: “uma das alunas pediu ao pai, neste ano, um violino como presente do Dia das Crianças”.

Mais informações na Secretaria de Cultura de Carapicuíba – SECULT

Praça da Aldeia, 19 – 4186-0687