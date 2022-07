Prefeito Sergio Ribeiro dá posse aos membros do Conselho de Segurança Alimentar

Data de Publicação: 14 de dezembro de 2012

A cerimônia de posse dos primeiros membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), aconteceu nesta sexta, 30, no Gabinete do Prefeito, com a presença de Sergio Ribeiro, prefeito de Carapicuíba, do secretário de Desenvolvimento Econômico, social e Trabalho, Wladimir Corrêa de Lima, da secretária de Educação, Aparecida da Graça Carlos, dentre outras autoridades. O Conselho é formado por representantes da sociedade civil organizada e do Governo Municipal.

O CONSEA é um órgão consultivo e deliberativo, faz parte da estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho (SEDEST) e foi implantado no município pela lei 3097/2011.

O prefeito Sergio Ribeiro falou aos novos membros do Conselho recém formado, e ao público presente, sobre as “extraordinárias possibilidades de realização e empreendimento que podem vir através da união entre a comunidade e o poder público”. Ele também pediu aos membros que busquem resultados e procurem motivar as pessoas a se engajarem nos movimentos sociais.

Veja abaixo os representantes do CONSEA:

Representantes da Sociedade Civil

Titulares

Aparecida de Fátima Vieira da Silva, Igreja Adventista do 7º dia

Marta Conceição Oliveira Marcolino, União das Sociedades Espíritas

Ana Rosa Benedito de Souza, Casa de Caridade Marinheiro Martinico e Vó Maria Redonda

Iraildes Pereira dos Anjos, Ilê Asé Nitanire

Lerite de Freitas Lincoln Martins, Instituto Fábrica

Suplentes

Elvira Norberto de Oliveira, Igreja Assembléia de Deus, Ministério da vila Cretti

Jesilene Santos de Araújo, Casa de Caridade Marinheiro Martinico e Vó Maria Redonda

Zana Meire Oliveira Jesus, Ilê Asé d’Odé

Do Poder Público Municipal

Titular: Hermes da Silva Cavalcante – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho

Titular: Patrícia de Oliveira Panaro – Secretaria Municipal de Educação

Suplente: Michele de Paula Pinto – Secretaria Municipal de Educação