Mais de mil alunos da Rede Municipal concluem quinto ano com “ritos de passagem”

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 18 de dezembro de 2012

‘Ritos de Passagem’ estão sendo realizados nas escolas da Prefeitura de Carapicuíba, para comemorar o término de um ciclo que teve início na educação infantil e marcar o ingresso dos alunos no 6º ano do Ensino Fundamental, nas escolas do Município que estão sob gestão do Governo do Estado de São Paulo.

A maioria deles ingressou na Rede Pública Municipal de Ensino de Carapicuíba ainda usando fraldas, nas creches. Depois, migraram para a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil), e na seqüência, ingressaram nas EMEFs (Escola Municipal de Ensino Fundamental), na primeira fase do ensino fundamental, período que compreende da 1º até o 5º ano. Neste final de ano cerca de 1.650 alunos darão continuidade a seus estudos, a partir da 6º ano do Fundamental, nas escolas estaduais do Município, que estão sob a responsabilidade administrativa do governo do Estado.

Para marcar o término da primeira fase, ‘Ritos de Passagem’ (espécie de Formatura) estão sendo realizados nas escolas da Rede, sempre canalizando muita emoção.

“É um momento em que professores e alunos se emocionam, pois são anos de convivência com a nossa maneira de administrar. Mas apesar da emoção, temos uma sensação de dever cumprido, principalmente porque muitas dessas crianças entraram na há cinco anos, antes das mudanças para melhor que realizamos de 2009 para cá, como a merenda de excelente qualidade, a entrega gratuita de uniforme e material escolar, a reforma das unidades, enfim, nós trabalhamos dentro de uma política pautada no acesso e permanência, com qualidade”, comentou a Secretária de Educação, Aparecida da Graça Carlos.

Com a reforma e ampliação de boa parte das creches, EMEIs e EMEFs, além da construção de novas unidades a partir de parcerias e o ingresso em programas como o Pró-Infância, do Governo Federal, o número de vagas nas escolas pulou dos pouco mais de 900 existentes há quatro anos, para os mais de 5 mil, atuais.

“Nos próximos quatro anos a Educação continuará sendo uma das prioridades e receberá investimentos para melhorar ainda mais”, garantiu o prefeito Sergio Ribeiro.