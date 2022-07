Carapicuíba realiza II Semana de combate à violência contra a mulher

Data de Publicação: 21 de dezembro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres realizou, de 30 de novembro a 7 de dezembro, a ll Semana de Combate a Violência contra as Mulheres.

A abertura das atividades aconteceu na FNC com as palestrantes Dra. Kelly Hernandes de Moraes (Delegacia de Defesa da Mulher de Carapicuíba), Dra. Deilde Carvalho Homem (Secretaria de Assuntos Jurídicos de Carapicuíba) e Dinah de Araujo Barros (Coordenadoria de Políticas para as Mulheres).

Nos dias e 4 e 5 os encontros ocorreram no Rotary Club. Os temas foram “Direitos Humanos – Direitos das Mulheres”, com a presença de Vera Vieira (Associação Mulheres pela Paz) e do juiz Mario Assumpção Filho (Comarca de Carapicuíba), no dia 4. No dia 5 a promotora pública Maria Gabriela a e a Coordenadora dos Direitos das Mulheres, Maria Amélia, as duas de Taboão da Serra, ministraram palestras sobre a Lei Maria da Penha e a história dos direitos das mulheres.

As palestras objetivaram dar visibilidade à violência contra as mulheres no município e combatê-las em suas várias formas (física, psicológica, moral, sexual e patrimonial). Visaram também divulgar e debater sobre a aplicação da Lei 11.340/2006 (Maria da Penha) e o funcionamento dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, como o CRM (Centro de Referência de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres), DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres), Casas Abrigos, Casas de passagens, Defensorias e Promotorias especializadas em gênero e violência familiar e Rede de Atendimento. Ganhou destaque também o Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as mulheres, assinado em 2007 pelo ex-presidente Lula.

O encerramento aconteceu no dia 7 com a caminhada que saiu da Delegacia da Mulher até o Calçadão, com representantes do Governo e da Sociedade civil. Todas as ações foram organizadas pela Coordenadora de Políticas para as Mulheres de Carapicuíba.