Carapicuíba oferece Curso de Libras para professores

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de janeiro de 2013

Para reforçar a formação de professores da rede de ensino público, a Prefeitura de Carapicuíba ofereceu por meio da Secretaria de Educação, o Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) à comunidade escolar (gestores e funcionários), pais e responsáveis e aos alunos.

Esta iniciativa da Prefeitura faz parte do programa de inclusão iniciado pela atual gestão do prefeito Sergio Ribeiro em 2010. O curso de Libras é mais uma ação no sentido de garantir a participação e o desenvolvimento de todas as crianças matriculadas na rede municipal, principalmente as que possuem algum tipo de deficiência.

A Prefeitura também construiu três escolas com rampas de acesso para crianças com dificuldades de locomoção e construiu rampas na maioria das escolas, preparando o ambiente para o atendimento de todas as crianças, e favorecendo a inclusão no ambiente escolar.

O ensino sobre a Língua Brasileira de Sinais foi ministrado na EMEF Argeu da Silveira Bueno, Cohab V, de 05 a 12 de dezembro e foram 70 vagas divididas em duas turmas. O curso foi ministrado pela empresa Inilibras, que dá Treinamento e Consultoria especializados no assunto.

A Linguagem de Libras é utilizada para a comunicação com deficientes auditivos e o Módulo I Básico do Curso incluiu 60 horas de aula, sendo 40 presenciais e 20 via Internet. O programa também aborda informações referentes aos surdos, legislação, identificação pessoal e cumprimentos, expressões faciais, alfabeto manual e numeral e sinais.