Cantata de Natal traz música e oração ao Calçadão

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 9 de janeiro de 2013

Em meio ao corre-corre das compras de fim de ano no Calçadão de Carapicuíba, a população tem a oportunidade de parar por alguns minutos para contemplar música de qualidade e elevar a mente para o Natal que se aproxima, graças à Cantata de Natal, evento tradicional da Prefeitura de Carapicuíba, organizada anualmente pela Secretaria da Cultura.

As apresentações tiveram início na terça feira com a Folia de Reis da Associação São Joaquim e o Coral Conexão com canções de Natal. Na quarta-feira, o maestro e trompetista apresentou o coral da terceira idade organizado pela Escola de Música Tim Maia (foto), sempre a partir das 19 horas. Na quinta-feira foi realizado o Tributo a Luiz Gonzaga à tarde . À noite o coral da Comunidade Evangélica Getsemi – Jesus Salva subiu ao palco.

Acompanhe a programação de sexta-feira, sábado e domingo.

14/12 – 20h – Orquestra da Igreja Assembléia de Deus – Ministério Madureira

15/12 – 15h – Canto Coral e Musicalização Infantil (Secretaria da Cultura)

16h – Orquestra Brasileira de Violão Caipira

16/12 – 15h – Igreja Católica – RCC Região Carapicuíba, encerrando às 18h com o Presépio Vivo.