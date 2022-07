Prefeito Sergio Ribeiro anuncia novos secretários

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 9 de janeiro de 2013

Na sexta-feira, 21, o prefeito Sergio Ribeiro reuniu autoridades, políticos e a imprensa da região para anunciar parte de seu novo secretariado, que assumirá com ele o novo mandato, em 1º de janeiro de 2013.

O prefeito Sergio Ribeiro agradeceu a todos os secretários e vereadores que fizeram parte desta gestão e ao vice-prefeito Salim Reis, por sua participação ativa na busca de melhorias para a cidade. Também agradeceu ao deputado Isac Reis por seu trabalho na luta constante para trazer recursos para Carapicuíba, conseguidos junto ao governo Estadual e Federal, e a todo o funcionalismo público.

O prefeito também agradeceu à população que o reelegeu, por acreditar no trabalho desenvolvido, frisando o fato de que “apesar de Carapicuíba ainda precisar de muitas melhorias, temos motivos para comemorar. Nos próximos anos a cidade conhecerá um grande desenvolvimento, graças ao trabalho que foi iniciado nesta primeira gestão”.

Novos secretários:

Vong Iek Leong (Dr. Vong), médico destacado em Carapicuíba. Foi candidato a vereador nas últimas eleições pelo PR obtendo 1.723 votos. Assume a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Maria de Fátima Brito, na atual gestão foi coordenadora de Recursos Humanos e no último ano assumiu interinamente a Secretaria de Receita e Rendas. Militante do Partido dos Trabalhadores. Assume a Secretaria de Esporte e Lazer.

Luciano Alves da Silva, é formado em Direito e pós graduado em Trânsito. Na atual gestão foi presidente da Junta de Recursos de Multa desde 2010. Assumiu interinamente em abril de 2012 o cargo de secretário de Transporte e Trânsito. Continua à frente da Pasta.

Aparecida da Graça Carlos, professora da rede estadual de ensino de São Paulo desde 1981. Militante no Partido dos Trabalhadores. Participou do movimento sindical dos professores e foi uma das fundadoras da Subsede da APEOESP em Carapicuíba e região. É secretária de Educação na atual gestão e continua à frente em 2013.

Deilde Luzia Carvalho Homem

Advogada militante em Carapicuíba e região desde 1993. Foi vice-presidente da 181ª Subsecção da OAB por duas gestões. Foi assessora Jurídica da Câmara Municipal de Carapicuíba de 2003 a 2008. É a atual secretária de Assuntos Jurídicos e continuará à frente da Pasta.

José Salvador da Silva, vereador por três mandatos, foi reeleito em 2012 com 3.460 votos pelo PRB. Assume a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Simone Augusta Marques Monteaperto

Dra. Simone é graduada em Odontologia desde 1992 e pós-graduada em MBA Gestão em Saúde, pela Fundação Getúlio Vargas. Em 1993 ingressou na Prefeitura Município de Carapicuíba, através de concurso público. É a atual secretária da Saúde de Carapicuíba e continuará à frente da pasta em 2013.

Everaldo Francisco da Silva

Foi o primeiro ouvidor municipal de Carapicuíba, de 2009 a 2011 e secretário interino de Administração também em 2011. Professor e diretor de escola, formado em História e Pedagogia. Foi candidato a vereador em 2012 obtendo 907 votos. Assume a Secretaria Municipal de Administração.

Os demais secretários serão anunciados na próxima semana. A Sessão Solene de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores acontece no dia 1º de janeiro de 2013, às 9h no Ginásio Municipal Ayrton Senna, na Avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, Cohab V.