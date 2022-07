Corrida do Peru fecha o calendário esportivo em Carapicuíba

Data de Publicação: 17 de janeiro de 2013

Promovida pelas Secretarias de Esporte e Lazer e Cultura e Turismo, a competição acontece no último dia do ano.

Ao contrário do ano passado, quando os atletas se superaram nos 10 km de corrida sob chuva, a 31ª edição da Corrida do Peru aconteceu na manhã ensolarada da segunda, 31, encerrando o calendário esportivo no município.

A prova surgiu a partir da brincadeira de amigos que soltavam um peru nas ruas da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba para comemorar a passagem de ano. O primeiro a pegar a ave vencia e a levava como prêmio.

Com o passar do tempo, a corrida evoluiu com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba e dos atletas, mas a tradição foi mantida premiando-se os principais colocados da prova com a entrega de peru congelado e medalhas.

Confira a classificação final da corrida deste ano:

FEMININO 31 a 45

1º Joselma Severino Carvalho

2º Salete dos Santos Silva

3º Antonia Cicera de Souza

FEMININO 46 a 99

1º Luzia Rodrigues Silva

2º Raquel Moreira lima

3º Francisca A. santos

MASCULINO 16 a 30

1º Sebastião Viana

2º Luciano Zuza

3º Marcelo Nunes Cano

MASCULINO 31 a 45

1º Francisco Antonio de Souza

2º Jose Carlos Silva

3º Edilson Alves de Souza

MASCULINO 46 a 99

1º Célio de Souza

2º Lourival Alves da luz

3º Adauto Fernandes Santos