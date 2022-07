Prefeito Sergio Ribeiro toma posse e apresenta secretariado

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 17 de janeiro de 2013

Reeleito prefeito municipal de Carapicuíba, Sergio Ribeiro foi empossado na manhã de 1° de janeiro de 2013, ao lado do vice-prefeito Salim Reis, em sessão solene realizada no Ginásio Ayrton Senna, com a presença de autoridades civis, militares e eclesiásticas, além de participação popular.

O prefeito apresentou o novo secretariado que passa a auxiliá-lo na condução do governo, de 2013 a 2016. Duas novas pastas foram criadas: Secretaria de Projetos Especiais e Convênios e Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Dentre as pastas já existentes, nove passam a contar com novos secretários e oito permanecem com os atuais.

Confira abaixo a relação completa dos novos colaboradores diretos do prefeito Sergio Ribeiro:

Secretaria Municipal de Educação – Aparecida da Graça Carlos

Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva – Simone Augusta Marques Monteaperto

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – Deilde Luzia Carvalho Homem

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Luiz Carlos Magalhães Peixoto

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho – Vladimir Corrêa de Lima

Secretaria Municipal de Planejamento e Controle da Gestão – José Rodrigues

Secretaria Municipal de Governo – Dernal dos Santos

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – Luciano Alves da Silva

Secretaria Municipal de Administração – Everaldo Francisco da Silva

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – Fábio Leite

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – José Salvador da Silva

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Fátima Brito

Secretaria Municipal do Meio Ambiente Sustentabilidade – Vong Iek Leong

Secretaria Municipal de Obras – Elias Cassundé

Secretaria Municipal de Receita e Rendas – Fátima Brito

Secretaria Municipal de Segurança Pública – Carlos Serafim da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Municipais – José Roberto Silva

Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Convênios – Veruska Carvalho

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Armando Filho Berchol Filho