Prefeitura de Carapicuíba convoca 396 concursados para assumirem cargos

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 18 de janeiro de 2013

O Programa de Integração Profissional acolhe os novos profissionais chamados para assumirem cargos.

A Prefeitura de Carapicuíba está convocando 396 candidatos aprovados no concurso público 02/2010 parta assumirem seus cargos. O Edital com a lista dos aprovados está disponível no portal da Prefeitura: neste link que está no site: www.carapicuiba.sp.gov.br

Este é o maior chamamento realizado desde 2010. O atendimento dos convocados teve início no dia 13 e continua até a segunda, 17, no Centro Administrativo da Prefeitura.

A maioria dos novos funcionários trabalhará nas Secretarias da Saúde, Administração e Receita e Rendas, atuando nas áreas administrativas, tecnologia e atendimento ao público.

São ajudantes gerais, auxiliares de serviços gerais, pedreiros, cozinheiro, eletricistas de auto e máquinas, mecânicos de auto e máquinas, mecânicos de auto, atendentes, escriturários, motoristas, vigias, auxiliares administrativos, assistentes em TI, técnicos em TI , analistas em TI, auxiliares de Departamento Pessoal, fiscais, fiscais de tributos, oficiais administrativos e enfermeiros.

Caso não atendam os requisitos, serão realizados novos chamamentos, para que as vagas disponíveis sejam preenchidas. O prazo de validade deste concurso foi prorrogado até 2014.

Todos os aprovados chamados para assunção dos cargos participam do Programa de Integração Profissional, realizado na ECAP (Escola de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional). Nesta formação os funcionários recebem orientações sobre os órgãos da Administração, atendimento ao munícipe, a importância do estágio probatório e informações sobre direitos e garantias do cargo público, visando prepará-lo para uma atuação eficaz em sua carreira.

Desde que assumiu em janeiro de 2009, o Prefeito Sergio Ribeiro executou diversas ações para acabar com a desorganização administrativa existente. Cargos comissionados foram reduzidos pela metade e as Secretarias passaram de 23 para 17. As contratações temporárias, antes feitas por indicações, passaram a ocorrer por meio de processos seletivos, levando em conta currículos dos candidatos.

No início da gestão, foram encontrados centenas de servidores trabalhando irregularmente com contratos com prazos vencidos. A atual administração acabou com as irregularidades e passou a atuar em sintonia com o Ministério Público, observando à risca os prazos dos contratos temporários.

Atualmente, o percentual de servidores comissionados, em torno de 10% a 15%, é menor do que a média dos municípios da região e do estabelecido por lei. Já o percentual de temporários passa por redução drástica, que deverá continuar em 2013. Esta medida visa o aumento do investimento na eficiência e na reforma administrativa iniciada em 2009, e no cumprimento no estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal (II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração).

O prefeito Sergio Ribeiro afirma que a Administração se fortalece e os munícipes ganham na qualidade do atendimento com o aumento de trabalhadores concursados, “pois a expectativa de fazer uma carreira profissional incentiva o funcionário a melhorar o seu desempenho, participar de formações e capacitações e a se comprometer com o desenvolvimento da cidade”.

Novo concurso

A Secretaria da Administração prepara para os próximos dias a abertura de novo concurso público, visando abranger funções não contempladas no concurso de 2010.