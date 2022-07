Brincando nas Férias: escolas de portas abertas em janeiro

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 23 de janeiro de 2013

De 07 a 31 de janeiro de 2013, crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, matriculadas na rede pública municipal de ensino, poderão participar de uma série de atividades pedagógicas que serão desenvolvidas nas escolas de educação infantil, modalidade Creche.

No mês de janeiro as Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs (Modalidade Creche), da rede pública de ensino de Carapicuíba, estarão de portas abertas para receber as crianças usuárias do sistema.

O Programa “Brincando nas Férias”, desenvolvido pela Prefeitura de Carapicuíba através da Secretaria Municipal de Educação, terá início no dia 07 de janeiro, com término no dia 31 do mesmo mês.

“Sabemos que muitos pais de alunos trabalham ou possuem trabalhos alternativos, não tendo direitos trabalhistas como férias. O Projeto foi criado para proporcionar às crianças brincadeiras e educação”, comenta Aparecida da Graça Carlos (Cida), Secretária de Educação.

O tema do Brincando nas Férias 2013 é “Lugares da Memória”. Nele, será trabalhado junto às crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, matriculadas da rede: vivências lúdicas, cantigas de roda, contação de histórias, construção de brinquedos e de tapetes de memórias (contendo fotos de passagens familiares, de atividades em sala de aula e das próprias crianças).

Durante esse período as EMEIs (Modalidade Creche) funcionarão de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.

“As brincadeiras, ainda que as mais simples são fundamentais para a criança, pois estimulam suas capacidades. É dessa forma que ela vai descobrindo como funciona seu corpo, o espaço onde reside ou estuda, os objetos a seu redor, enfim, o mundo. Ao brincar com outras crianças ela aprende a dividir, ceder e a desenvolver atitudes que ajudam a colaboração com o outro. Essa é uma das contribuições do Brincando nas Férias”, comenta Cida.

PREPARAÇÃO

Os professores que atuam no Brincando nas Férias receberam formação específica para desenvolver essa atividade, além de apostilas e outros materiais que darão suporte ao trabalho.