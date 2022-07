Escolas de Carapicuíba desenvolvem projetos para estimular aprendizado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 23 de janeiro de 2013

Um deles é o “Arte na Lata”, inserido dentro do programa Mais Educação, parceria com o Governo Federal, que tem auxiliado no bom desempenho das crianças, por intermédio de música e outras expressões culturais

Além de garantir acesso e permanência oferecendo transporte escolar e merenda de alta qualidade, entrega gratuita de uniforme completo, incluindo tênis, e de material escolar, para garantir que as crianças tenham condições de freqüentar as aulas e se educar, uma das maiores preocupações do prefeito Sergio Ribeiro é ofertar aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Carapicuíba, um excelente conteúdo pedagógico, ou seja, qualidade.

Esse objetivo é buscado desde o início, por intermédio da formação continuada dos educadores e pelo reforço de programas como o “Mais Educação”, adotado no Município de 2009 para cá. O programa gerou ótimos resultados e continuará a ser desenvolvido em 2013.

“É mais um reforço que vem de encontro aos três pontos que temos trabalhado na Educação desde o início: acesso, permanência e qualidade”, comenta o prefeito Sergio Ribeiro.

ARTE NA LATA

Um dos exemplos mais ricos, desenvolvidos em Carapicuíba, dentro do programa Mais Educação é o projeto Arte na Lata.

“Primeiro faço um bate-papo com a turma para saber que ritmos musicais eles já conhecem e gostam. Depois começo a trabalhar com eles a cultura do ‘Cavalo Marinho’, originária do Nordeste, que mistura dança, cantoria, percussão e teatro. Desta forma as crianças desenvolvem a motricidade, lateralidade, sua coordenação motora, sempre tendo como mote o aprendizado”, esclarece o Coordenador do Arte na Lata, Jotta Ribeiro.