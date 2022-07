Unidades de saúde estarão abertas neste sábado para exame papanicolau

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de janeiro de 2013

Neste sábado, 26, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Carapicuíba estarão abertas das 8h às 15h, para realizar exame de papanicolau para mulheres que não podem comparecer às UBSs (postos de saúde) durante a semana.

Desde 2009 a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o mutirão de papanicolau com o objetivo de oferecer o exame ao número máximo de mulheres do município, fortalecendo assim, o cuidado com a saúde da mulher. O Papanicolau previne o câncer no colo do útero e outras doenças. As interessadas devem comparecer em um dos endereços abaixo e apresentar o cartão do SUS.

Confira os endereços das UBS (Postos de Saúde):

UBS Adauto Ribeiro

Endereço: Estrada da Guabiroba, nº 519 – Jardim Santo Estevão

UBS Ana Estela

Endereço: Rua Monte Aprazível, nº 50 – Jardim Ana Estela

UBS Ariston

Endereço: Rua Dumont, nº 26 – Cidade Ariston

UBS Central

Endereço: Rua Joaquim das Neves, nº 115 – Centro

UBS COHAB II

Endereço: Avenida do Bosque, nº 410 – COHAB II

UBS COHAB V

Endereço: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 860 A- COHAB V

UBS Novo Horizonte

Endereço: Rua Áquila, nº 24 A Jd. Novo Horizonte

UBS Florispina de Carvalho (Vila Dirce)

Endereço: Rua Bandeirante, nº 24 – Vila Dirce

UBS Vila Menck

Endereço: Estrada das Acácias nº 202 – Vl. Menck

UBS Parque Flórida

Endereço: Rua Califórnia nº 05 – Parque Flórida

UBS Vila Cretti

Endereço: Rua José Fernandes Teixeira Zuza nº 510 – Vl. Crett

UBS Vila Helena

Endereço: Rua Vereador José Fernandes Filho nº 03 – Vl. Helena