Prefeitura de Carapicuíba abre 578 vagas, inscrições podem ser feitas até o dia 23.

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 29 de janeiro de 2013

O terceiro concurso público da Prefeitura de Carapicuíba oferece 578 vagas para 39 cargos. A Administração do prefeito Sergio Ribeiro reinaugurou em 2010 o ingresso de servidores concursados na Prefeitura, após 11 anos. Dois concursos foram realizados e mais de 600 funcionários assumiram seus cargos de 2010 a 2012.

A Prefeitura de Carapicuíba abriu o Concurso Público de Provas e Títulos 01/2013, no dia 3 de janeiro, oferecendo 578 novas vagas. As inscrições podem ser feitas pela internet, até 23 de janeiro, no site www.institutobrio.org.br. O edital completo e anexos estão disponíveis no portal da Prefeitura de Carapicuíba www.carapicuiba.sp.gov.br e no site do Instituto Brio Conhecimentos responsável pela organização e realização de todas as etapas do Concurso, www.institutobrio.org.br.

O prefeito Sergio Ribeiro segue, em seu segundo mandato, a meta de transformar a máquina administrativa para que atenda às necessidades da população com qualidade e transparência.

Segue abaixo, lista de cargos e vagas.

Coletor de Lixo 50 vagas Artífice Encanador 02 vagas Artífice Serralheiro 02 vagas Eletricista de Auto e Máquinas 01 vaga Operador de Máquinas 02 vagas Auxiliar de Almoxarifado 04 vagas Auxiliar de Desenvolvimento da Educação Básica 150 vagas Auxiliar de Saúde Bucal 10 vagas Designer Gráfico 01 vaga Técnico em Gesso 03 vagas Técnico de Laboratório 02 vagas Técnico em Prótese 03 vagas Técnico em Radiologia 10 vagas Telefonista 04 vagas Assistente Social 30 vagas Biomédico 03 vagas Biologista 02 vagas Contador 02 vagas Dentista 20 vagas Farmacêutico 10 vagas Fonoaudiólogo 05 vagas Geógrafo 01 vaga Instrutor de Prática Desportiva 05 vagas Instrutor de Prática Desportiva –Atletismo 02 vagas Instrutor de Prática Desportiva – Treino Academia 01 vaga Instrutor de Prática Desportiva – Basquete 02 vagas Instrutor de Prática Desportiva – Boxe 01 vagas Instrutor de Prática Desportiva –Dança 02 vagas Instrutor de Prática Desportiva –Futebol 04 vagas Instrutor de Prática Desportiva –Futsal 02 vagas Instrutor de Prática Desportiva –Handebol 02 vagas Instrutor de Prática Desportiva –Voleibol 02 vagas Jornalista 01 vaga Médico Cardiologista 06 vagas Médico Clínico Geral 30 vagas Médico Dermatologista 03 vagas Médico Endocrinologista 03 vagas Médico Gastroenterologista 01 vaga Médico Geriatra 01 vaga Médico Ginecologista 30 vagas Médico Herbiatra 01 vaga Médico Infectologista 01 vaga Médico Neurologista 04 vagas Médico Oftalmologista 04 vagas Médico Ortopedista 10 vagas Médico Otorrinolaringologista 03 vagas Médico Pediatra 30 vagas Médico Pneumologista 03 vagas Médico Psiquiatra 02 vagas Médico Reumatologista 03 vagas Médico Ultrassonografista 06 vagas Médico Urologista 02 vagas Médico Vascular 02 vagas Médico Plantonista 50 vagas Médico Veterinário 02 vagas Nutricionista 02 vagas Pedagogo 02 vagas Psicólogo 30 vagas Terapeuta Ocupacional 01 vaga

Profissionalização do quadro administrativo

A gestão do prefeito Sergio Ribeiro deu início, em 2010, ao ingresso de servidores concursados, após 11 anos sem concursos ou convocações. Em 2009 foram encontrados centenas de servidores trabalhando irregularmente com contratos temporários vencidos. Estas irregularidades foram corrigidas pela atual Administração. Em 2012, outra medida importante foi adotada, com a não renovação dos contratos em regime de CLT.

De 2010 a 2012, 568 aprovados em concurso assumiram seus cargos, dentre eles, médicos, técnicos de enfermagem, fiscais, coletores de lixo, artífices, merendeiras, engenheiros e motoristas. No final do ano passado, por meio da lei 3.173, o prefeito criou os cargos de Geógrafo, Designer Gráfico, Jornalista, Biomédico, Instrutor de Prática Desportiva, Técnico em Prótese Dentária e Auxiliar de Saúde Bucal.

A realização dos concursos públicos em 2010 – para a Guarda Municipal (100 vagas) e para Diversos Cargos (996 vagas), e a abertura deste novo concurso, são medidas efetivas que profissionalizam o funcionalismo municipal. “A meta é que a grande maioria dos funcionários seja de carreira. Quanto maior for o número de efetivos, maior será a qualidade do serviço prestado à população”, defende o prefeito Sergio Ribeiro.