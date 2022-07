Combate à desnutrição auxilia na queda da taxa de mortalidade infantil de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 30 de janeiro de 2013

Medidas tomadas pela Prefeitura para oferecer às crianças usuárias da rede municipal de ensino público, merenda da mais alta qualidade com itens de reforço à sua alimentação, terão continuidade nos próximos quatro anos.

Uma boa alimentação para as crianças atendidas na rede pública municipal de ensino de Carapicuíba. Essa, desde o início, foi uma das maiores preocupações do Prefeito Sergio Ribeiro. Os três motes principais trabalhados na Educação do Município, a pedido do Prefeito são: Acesso, Permanência e a Qualidade. A alimentação é um dos fatores que garantem o acesso.

De 2009 para cá, a Prefeitura investiu na merenda escolar, tornando-a a melhor da região, em termos de qualidade. Carnes, verduras, legumes, frutas, cereais, leite de primeira linha, tudo isso foi incorporado a essa merenda, que para muitas crianças, cujas condições sociais de suas famílias é precária, significa uma importante e até mesmo, única, fonte de saúde alimentar.

Através de programas específicos da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura realiza um importante trabalho de combate à desnutrição energético-proteica nas escolas de educação infantil da rede municipal.

O trabalho, coordenado pelo Departamento de Alimentação Escolar, em parceria com o Dr. Marcus Myrhaa – pediatra obedece a um cronograma anual nas Escolas de Educação Infantil Fase I, junto às crianças de seis meses a quatro anos, com a aferição de peso e altura de todas as crianças, para diagnóstico das que estejam abaixo do padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde.

As crianças com sinais de desnutrição passam a ser acompanhadas pelo médico, que as encaminha para a realização de exames laboratoriais, com prescrição de dieta reforçada na própria escola, além de suplementos vitamínicos e orientação aos pais por meio de palestras. Trimestralmente, as crianças passam por consulta, e ao final do ano é realizada a conclusão do controle, seguida de uma avaliação.

Logo que começou a ser implantada, a medida já apresentou resultados positivos. No final de 2009 as escolas apresentavam diminuição da desnutrição de 50 a 70%.

REFORÇO NUTRICIONAL AUXILIOU NA QUEDA DA MORTALIDADE

O trabalho desenvolvido nas escolas teve um grato retorno em 2012, pois foi um dos fatores que contribuíram para a queda da taxa de mortalidade infantil na cidade.

A taxa caiu de 12,9 para 8,8 mil mortos a cada mil nascidos vivos, baseado no levantamento realizado pela Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados). Tal índice, representa uma queda de quase 4 pontos percentuais em relação ao registrado em 2009.

DIETAS ESPECIAIS

A Prefeitura pioneiramente iniciou o atendimento aos alunos com patologias associadas à alimentação, sendo assim distribuímos por meio da merenda, leites especiais, fórmulas infantis anti-regurgitação, pães, biscoitos e massas sem glúten, produtos sem lactose, diets e lights, alimentos sem corantes, etc.

FORMAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Para garantir higiene, a correta manipulação dos alimentos, conservação e preparação da merenda oferecida às crianças, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, se preocupou, também, em orientar as merendeiras, oferecendo Formação técnica referente aos assuntos citados acima.

Outro ponto que merece destaque foi a entrega dos uniformes para os manipuladores de alimentos, composto por: camiseta branca, calça branca, avental de tergal, avental de napa, rede para cabelo, sapato profissional com certificação no Ministério do Trabalho. “Tudo isso para propiciar mais conforto e segurança as nossas merendeiras que cozinham com tanto carinho aos alunos da Rede Municipal de Ensino”, comenta a diretora do Departamento de Alimentação Escolar, Patrícia Panaro.

EQUIPANDO AS COZINHAS

Além disso, a Prefeitura está equipando as cozinhas das unidades escolares. Estão sendo entregues balcões térmicos para os próprios alunos se servirem, fogões industriais, freezers horizontais, geladeiras em aço inox 4 portas, forno elétrico industrial, mesas de aço inox para apoio das panelas, prateleiras em aço inox para armazenamento dos alimentos, pallets de polietileno para evitar o contato dos alimentos com o piso, Kit infantil, contendo caneca, prato, talher e cumbuca para sobremesa, liquidificadores e espremedores de fruta industrial, panelas de pressão de todos os tamanhos, assadeiras em alumínio de 1ª qualidade, Panelas e caldeirões, placas de polietileno para corte de alimentos, c lixeiras com pedal e tampa para evitar a contaminação cruzada, e todos os tipos de utensílios que uma cozinha necessita para um bom funcionamento.

PARA 2013

O Departamento de Alimentação Escolar, por meio da Secretaria de Educação, está estudando a introdução de novos alimentos na Merenda, para isso serão realizados testes de aceitabilidade com os alunos da Rede Municipal de Ensino e uma vez aprovados, esses alimentos passam a fazer parte dos nossos cardápios, são eles: feijão preto, feijão branco, lentilha, grão de bico, bisnaguinha integral, macarrão integral, arroz integral, açúcar orgânico, açúcar mascavo, geleia sem adição de açúcar, requeijão, etc.

Nova formação para os Manipuladores de Alimentos prevista para o início deste ano, abrangendo todos os temas pertinentes a profissão.