Prefeito Sergio Ribeiro recebe novos membros do Conselho Tutelar de Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 31 de janeiro de 2013

Os membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Carapicuíba se reuniram com o prefeito Sergio Ribeiro em seu gabinete nesta sexta, 18, para apresentarem as ações previstas para o exercício de 2013.

Entre os temas abordados, foram citadas questões acerca do aperfeiçoamento da estrutura administrativa do Conselho; a instalação de Casa de Passagem; necessidade de ampliar a participação da sociedade e o desenvolvimento da Rede de Proteção.

O Conselho Tutelar está localizado na Rua Ângela Perioto Tolaine, 559, centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.