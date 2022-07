Carapicuíba adquire CTA Móvel para testes de HIV nos bairros

Data de Publicação: 6 de fevereiro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde acaba de adquirir um veículo para implantar o Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) um consultório móvel que levará para os bairros do município a coleta de teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B.

O veículo, uma ambulância Pegeot Boxer Zero Km com teto alto, possui mesa e cadeiras fixas, frigobar para armazenar os produtos utilizados para os testes, armário, pia com água na torneira, ar condicionado e toldo, num espaço adequado para duas pessoas ficarem sentadas ou em pé, com privacidade. Em breve o CTA móvel sairá diariamente, e percorrerá principalmente bairros de difícil acesso, com profissionais treinados para fazer o teste rápido e o acolhimento.

O CTA Móvel de Carapicuíba é o único na região, e oferece ambiente propício para um diálogo tranqüilo e privativo, observando as especificações do Ministério da Saúde. A iniciativa de adquirir o veículo foi tomada pelo Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba (NAIC).

O NAIC é o núcleo responsável pela prevenção e tratamento de doenças como DST/AIDS, Hepatite B, Hanseníase e Tuberculose, e conta com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos para darem o suporte necessário aos pacientes.

O Programa Fique Sabendo, do Governo Federal está implantado em Carapicuíba desde 2009, pelo NAIC, que durante todo o ano realiza palestras educativas sobre DST/AIDS, em escolas, postos de saúde, igrejas e associações, departamentos públicos, procurando conscientizar a população – principalmente jovem e adolescente – dos riscos de contágio das doenças sexualmente transmissíveis, com destaque para a AIDS,que não tem cura e altera completamente a vida da pessoa infectada.

“O acesso ao teste rápido, que apresenta o resultado em 15 minutos, oferece a oportunidade do diálogo e conscientização dos riscos de contágio da AIDS e outras doenças, gerando uma postura mais responsável em relação ao sexo”, defende a secretária da Saúde, Simone Marques Monteaperto. Em 2012 a Secretaria da Saúde distribuiu 2 milhões de preservativos, entre masculino e feminino, “uma das maneiras mais eficazes de evitar o contágio entre a população sexualmente ativa”, completou.

NAIC

Alameda dos Lírios, n. 150 – Vila Sulamericana – Telefone: 4202-9583

Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, das 07h às 17h.

Oferece:

• Ambulatório de doenças infecto-contagiosas (atendimento a pacientes com DST/ AIDS, hanseníase, tuberculose);

• Programa de Vigilância e Controle da DST/ AIDS, Hanseníase e da Tuberculose;

• Exames complementares de rotina (bioquímica e sorologia), CD4 e carga viral para AIDS, PCR quantitativo e qualitativo para hepatite C, biópsia para hanseníase, baciloscopia para tuberculose e hanseníase, teste rápido para HIV (quando há co-infecção tuberculose e HIV) e PPD para tuberculose.

• Medicações do Programa DST/AIDS, Tuberculose e Hanseníase.