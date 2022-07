Sebrae móvel oferece orientação para empreendedores em Carapicuíba

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 7 de fevereiro de 2013

De 5 até o dia 8 de fevereiro, das 9h às 17h, a unidade móvel do Sebrae estará no calçadão de Carapicuíba trazendo orientação para empresários e empreendedores da cidade. A ação tem por objetivo facilitar o acesso e estimular as pessoas a buscarem melhorias em seus negócios.

Este incentivo aos empreendedores é uma parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, que visa apoiar e ampliar a geração de renda e trabalho na cidade.

A unidade móvel do Sebrae é um escritório itinerante equipado para levar atendimento à comerciantes, empresários e pessoas que buscam condições para desenvolver ou estabilizar o próprio negócio. São oferecidas orientações individuais e palestras que abrangem temas como planejamento, fluxo de caixa, formas de divulgação do negócio e outros.