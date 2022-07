Prefeitura e Conselho Tutelar firmam parceria pela proteção à criança

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de fevereiro de 2013

Prefeito Sergio Ribeiro quer que Carapicuíba seja conhecida como Cidade Acolhedora, Educadora e Inclusiva.

Na última terça-feira, 5 de fevereiro, a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos reuniu-se com representantes do Conselho Tutelar de Carapicuíba para esclarecer e discutir assuntos referentes aos direitos das crianças matriculadas na rede municipal de ensino.

Ao final, foi firmado que o Conselho estará presente em orientações e formações promovidas pela Secretaria da Educação a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente para pais e professores. Também foi acertado que o Conselho acompanhará a oferta de vagas para creches na Central de Vagas.

A secretária também apresentou ao Conselho Tutelar as ações de combate à violência doméstica com a Rede de Proteção à Criança, um trabalho iniciado na primeira gestão do prefeito Sergio Ribeiro, que visa integrar as ações com a Secretaria da Saúde, sociedade civil e outros órgãos públicos, através de formação e conscientização de pais e professores. “O prefeito Sergio Ribeiro tem orientado todas as forças da sociedade a se unirem para combater a violência. E esta é a nossa meta”, finaliza.