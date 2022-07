Seleção de futebol de Carapicuíba inicia período de treinos e avaliações

Data de Publicação: 19 de fevereiro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Esportes e Lazer realizou no último dia 29 de janeiro, a reapresentação da seleção sub 20 visando à participação nos Jogos da Juventude. A seleção de futebol de Carapicuíba entra nesta disputa em busca do tricampeonato. A competição classifica os campeões de cada região para os Jogos Abertos e Jogos Regionais.

Foram apresentados também os integrantes da nova comissão técnica responsável pela formação da equipe de futebol sub 20. O período de treinos e avaliações seguirá por todo o mês de fevereiro.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, “estamos caminhando no sentido certo, proporcionando crescimento e oportunidade a todas as modalidades, pois queremos que Carapicuíba se transforme num grande centro de formação de atletas”, ressaltou.

A faixa etária dos atletas varia entre 16 a 19 anos. Os jovens interessados em participar do processo de avaliação deverão comparecer com atestado médico e RG original, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Esportes e Lazer, no Ginásio de Esporte Tancredão, localizado na Avenida Inocêncio Seráfico, 2005, Vila Freida. Maiss informações pelo telefone 4187-7000 (Departamento de futebol).