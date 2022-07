24 de fevereiro – Dia do voto feminino

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 20 de fevereiro de 2013

Neste domingo, 24, data em que se comemora os 81 anos da conquista do voto feminino no Brasil, a Coordenadoria das Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba lembra que a conquista da cidadania representa as lutas de mulheres, que abriram o caminho para a participação democrática com igualdade de gênero.

O grupo entende que apesar dos avanços, os desafios ainda são muitos, haja vista as desigualdades entre mulheres e homens que ocupam cargos nas esferas de poder e nos diversos setores da atividade humana.

A atual legislação eleitoral prevê uma cota mínima de 30% de candidaturas de mulheres. Entretanto, ainda há dificuldades para a ampla participação feminina, o que só pode ser mudado com uma profunda reforma política.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, “a eleição da Presidenta Dilma Rousseff representa um passo importante nessa trajetória, assim como a presença marcante de mulheres à frente do governo”, enfatiza.

Histórico

Em 24 de fevereiro de 1932 as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar. Liderado por Bertha Lutz, o movimento sufragista obteve o primeiro êxito, conseguindo que mulheres casadas pudessem votar com autorização do marido. Viúvas e solteiras também foram autorizadas, desde tivessem renda própria. O Código Eleitoral de 1934 aboliu as restrições, mas só em 1946 o voto feminino se tornou obrigatório.

Nas eleições de 2010, 7,4% dos eleitos foram mulheres. Já nas eleições de 2012, a porcentagem de mulheres eleitas prefeitas foi de 12% e 13,3% de vereadoras.