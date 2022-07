Administração municipal renova móveis e equipamentos das UBSs em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de fevereiro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba recebeu, no início do ano, equipamentos e móveis que vão oferecer mais qualidade no atendimento das Unidades Básicas de Saúde. São mais de 70 itens, entre aparelhos de Raio X e ultrassom odontológicos, aparelhos de ar condicionado, computadores, impressoras, armários de aço, balanças, bebedouros, geladeiras, mesas, ventiladores, instrumentais odontológicos, estetoscópios, biombos, braçadeiras para injeção, e muitos outros, cuja soma é de 2.700 unidades.

Os equipamentos e materiais permanentes foram comprados com recursos do Ministério da Saúde, graças à solicitação feita pela Secretaria da Saúde em 2010. Os equipamentos estão sendo entregues às UBSs, que estão providenciando a instalação e troca do mobiliário. “Em breve todas as unidades se beneficiarão com equipamentos que oferecem mais eficiência e conforto aos usuários da rede pública de saúde de Carapicuíba”, comemora o prefeito Sergio Ribeiro.

A Secretária de Saúde, Simone Monteaperto, reitera que muitos dos esforços despendidos para colocar a Prefeitura em ordem, durante os quatro primeiros anos de gestão, estão em fase de conclusão, como é o caso dos equipamentos e mobiliários adquiridos.

As aquisições somam um investimento de R$ 117 mil aplicados na saúde de Carapicuíba, vindos do Governo Federal graças ao empenho da Secretaria da Saúde, que tem cumprido os prazos e normas determinadas pelo Ministério da Saúde, no decorrer dos últimos quatro anos.